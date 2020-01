WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Nju mobile świętuje – ma już milion abonentów. Czym ich przyciąga? Przedstawiciele sieci nju mobile poinformowali, że przekonali do swoich usług już milion abonentów. Operator działa na rynku od kwietnia 2013 roku – w swojej ofercie ma zarówno usługę na abonament, którą wybiera aż 70% jego użytkowników, jak i na kartę. Jak podkreślają przedstawiciele operatora, siłą oferty nju mobile jest przejrzystość, brak zobowiązań, a także docenienie lojalnych abonentów. Co to oznacza w praktyce? Nju mobile wchodzi na rynek i przedstawia swoją rewolucyjną ofertę

Nju mobile pojawiło się na rynku w kwietniu 2013 roku i zaproponowało ofertę, która od razu zwróciła uwagę użytkowników. Co warte podkreślenia, przez ten czas ogólne zasady nie zmieniły się – oferta nju mobile była prosta oraz tania i taka pozostaje do dziś. Od samego początku działalności w nju mobile nie ma też długich zobowiązań. Osoby, które zdecydują się na ofertę nju na abonament, nie muszą podpisywać umowy na konkretny czas. Każdy kontrakt jest na czas nieokreślony, a to oznacza, że można go w dowolnej chwili rozwiązać, zachowując miesiąc wypowiedzenia. Drugim filarem oferty nju jest przejrzystość kosztów. Bez względu na to, czy wybiera się usługę na kartę czy na abonament można być pewnym tego, że opłaty nie zaskoczą. W przypadku abonamentu użytkownik płaci za to, co faktycznie wykorzysta, ale tylko do określonego pułapu – powyżej niego oferta staje się „no limit", jeśli chodzi o rozmowy, SMS-y i MMS-y. Co miesiąc użytkownik ma też do wykorzystania paczkę gigabajtów, po wykorzystaniu której internet nadal jest bezpłatny, tyle, że jego prędkość zostaje ograniczona . W przypadku prepaida można standardowo płacić za każde połączenie, ale można też wybrać jeden z pakietów – dziennych lub miesięcznych (zarówno w wersji jednorazowej, jak i cyklicznej), dzięki którym za określoną kwotę abonent otrzymuje paczkę gigabajtów oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. „Im dłużej, tym lepiej" – magnes dla lojalnych klientów nju mobile Jednym z najciekawszych rozwiązań, które oferuje swoim abonentom nju mobile, jest darmowa usługa „Im dłużej, tym lepiej". Pomimo tego, że nju nie wymaga długotrwałych zobowiązań, usługa ta sprawia, że klienci chętnie zostają w sieci, bo im się to opłaca. Zasada jest prosta – wraz ze stażem w sieci, rośnie liczba dostępnych gigabajtów. Nju mobile nie faworyzuje w tym przypadku żadnego typu usługi – przyrost dotyczy zarówno abonamentu, karty, jak i mobilnego internetu. Przelicznik jest prosty – po pół roku w sieci liczba gigabajtów się podwaja. Po roku rośnie 2,5 razy, a po dwóch latach internetu jest aż 3 razy więcej niż na początku. W kontekście tej usługi niezwykle istotne jest, że staż dla każdego numeru nie jest liczony osobno. Jeśli abonent korzysta już z oferty nju mobile i zdecyduje się na dodatkowy numer, jego staż od początku w sieci będzie liczony na poczet nowych numerów. To zatem idealna zachęta do przenoszenia kolejnych numerów – wystarczy jeden użytkownik, który już jakiś czas korzysta z oferty nju mobile, żeby z jego korzyści mogli korzystać również bliscy. Kim jest abonent nju mobile? Sieć nju mobile w kampaniach wykorzystuje żółtą animowaną postać, która przypomina nieco… ziemniaka. W rzeczywistości jest ona wzorowana na australijskim kreskówkowym bohaterze – Mr. Pipiku. Wydawać by się mogło, że taki sposób komunikacji przyciągnie przede wszystkim najmłodszych użytkowników. W praktyce jednak okazuje się, że statystyczny klient nju mobile ma od 31 do 45 lat i mieszka w największych polskich miastach. Do nju mobile przechodzili najczęściej po rekomendacjach znajomych lub rodziny. Zdecydowana większość abonentów, bo aż 70% wybiera ofertę na abonament. Dodatkowo 40% użytkowników korzysta z więcej niż jednego numeru w nju. Warto w tym miejscu przypomnieć, że nju mobile korzysta z nadajników Orange, a to oznacza, że w zasięgu sieci 4G znajduje się ponad 99% populacji naszego kraju. Milion gigabajtów dla miliona abonentów nju mobile Sieć z okazji osiągnięcia spektakularnego wyniku miliona abonentów postanowiła przygotować dla swoich użytkowników specjalny bonus – milion gigabajtów dla miliona klientów, po jednym dla każdego. Dodatkowo na specjalne upominki i gadżety mogą liczyć abonenci, którzy są z siecią nieprzerwanie od samego początku jej miesiąca działalności. W sumie to 53 osoby.