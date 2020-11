Niezwykłe odkrycie w jaskini w Kalifornii. To jedne z pierwszych dowodów zażywania halucynogenów

Halucynogenny trans w jaskini

Na łamach czasopisma naukowego " Proceedings of National Academy of Sciences " badacze podkreślili, że odkrycie to "pierwszy wyraźny dowód na spożycie halucynogenów w miejscu sztuki naskalnej, w tym przypadku z Pinwheel Cave w Kalifornii". Artyści najprawdopodobniej stworzyli malowidła przed spożyciem halucynogenów , ponieważ posiadają one działania osłabiające zdolność koncentracji.

Ceremonie z użyciem halucynogennych kwiatów

Naukowcy już wcześniej wiedzieli, że Chumaszowie używali bielunia do ceremonii oraz w życiu codziennym. Był on używany do „uzyskiwania nadprzyrodzonej mocy do leczenia, do przeciwdziałania negatywnym zdarzeniom nadprzyrodzonym, do odpędzania duchów i do widzenia przyszłości lub znajdowania zagubionych przedmiotów", jak wyjaśniają w artykule. Dodawano go również do herbaty zwanej toloache, którą zażywali chłopcy (czasami również dziewczęta) w trakcie ceremonii symbolizującej ich wejście w dorosłość. W najnowszych badaniach postanowili skupić się na tzw. quidach, czyli przeżute kulki wepchnięte w szczeliny sufitu.