Niezwykłe odkrycie polskiego badacza. Najstarsze dotąd znane świadectwo

Mozaika ma około 1700 lat i jest o ok. 150 lat starsza od dotąd znanych przedstawień tego typu. Zdaniem badacza skradziona mozaika ma ok. 19 m2 i składa się z trzech pasów, na których widoczne są przedstawienia figuralne. Na jednym z pasów widać również ogromne koło hydrauliczne (noria). Archeologowie do tej pory znaleźli bardzo niewiele źródeł, potwierdzających użycie takich urządzeń w starożytności grecko-rzymskiej.