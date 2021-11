Niezwykłe odkrycie na dnie oceanu. Liczy ponad 100 tys. lat

Naukowcy z Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) natrafili na cios należący do młodej samicy mamuta kolumbijskiego ( Mammuthus columbi) podczas eksploracji podwodnej góry za pomocą specjalnego robota. Znalezisko znajdowało się na dnie Pacyfiku na głębokości ponad 3 tysięcy metrów i ok. 300 km od wybrzeża Kalifornii. Daniel Fisher, paleontolog z University of Michigan, przekazał w oficjalnym komunikacie, że dotąd szczątki mamutów były odkrywane na głębokościach nie większych niż kilkadziesiąt metrów.