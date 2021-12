Niezwykła broń. Vespa 150 TAP - skuter z działem bezodrzutowym

Prowadziło to do sytuacji, gdy sprzęt nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem: żołnierze wymontowywali przydatne działa i umieszczali je na innych środkach transportu. Same skutery – już bez M20 – służyły wówczas jako pojazdy dyspozycyjne dla oficerów czy łączników. Ostatecznie, po wyprodukowaniu około 600 sztuk tych pojazdów, w 1959 roku produkcję przerwano.