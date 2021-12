Niezwykła broń. 80 cm Kanone 5 Gustav - największe działo kolejowe świata

Gustav – największe działo kolejowe świata

Gabaryty broni imponowały. Działo miało kaliber 80 cm (800 mm!), lufę długą na 32,5 metra i było osadzone na platformie kolejowej. Cały zespół kolejowy z działem i niezbędnym taborem ważył około 1350 ton – mniej więcej tyle, co okręt klasy (niewielkiego) niszczyciela. Działo miało zasięg do 50 km i strzelało 7-tonowymi pociskami. Do jego bezpośredniej obsługi potrzeba było 250 żołnierzy, ale całość personelu zaangażowanego w obsługę Gustava sięgała 2500 osób.