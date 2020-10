WP Tech Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne poradnik kupującego + 2 okapokapy kuchenne Katarzyna Rapczyńska-Lubieńska wczoraj (17:54) Niezbędny w każdej kuchni. Okap zapanuje nad oparami i tłuszczem Zadaniem okapu jest pozbycie się nieprzyjemnych zapachów podczas gotowania. Urządzenie wyłapuje unoszące się w powietrzu drobinki tłuszczu, a tym samym zapobiega ich osadzaniu się na meblach kuchennych. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. W dobrze wyposażonej kuchni nie powinno zabraknąć okapu (Shutterstock) Bez względu na to, czy kuchnia jest duża czy mała, ślepa czy połączona z salonem, ważne, by nie było w niej brudu ani przykrych zapachów. Niezbędnym pomocnikiem w usuwaniu wilgoci, tłuszczu i zapachów gotowanego jedzenia, jest właśnie okap. Na rynku jest wiele tego rodzaju urządzeń, które między sobą różnią się kształtem i funkcjonalnością. W efekcie trudno dokonać ostatecznego wyboru. Podpowiadamy więc, na co warto zwrócić uwagę. Z wyciągiem czy z filtrem? Na początek warto wiedzieć, że okapy mogą działać w dwóch różnych trybach. Pierwszy tryb to obieg zamknięty (urządzenie posiada filtr, ale wilgotność i zapachy pozostają w pomieszczeniu). Drugi to obieg otwarty (rura okapu wprowadzona jest do komina). Na etapie projektowania kuchni ważne jest to, by górne szafki nie blokowały dostępu do kanału wentylacyjnego. Przed zakupem urządzenia pierwszą rzeczą, jaką warto sprawdzić, jest to, czy mamy możliwość podłączenia okapu do wentylacji. W przeciwnym razie trzeba będzie kupić okap z pochłaniaczem, który zasysa brudne powietrze, filtruje je, a następnie wypuszcza z powrotem do kuchni. Ten rodzaj okapu nie sprawi, że powietrze będzie w 100 proc. wolne od kuchennych zapachów, ale plusem jest estetyczny wygląd urządzenia. Z kolei okap podłączony do komina pracuje ciszej i lepiej odprowadza brudne powietrze. Dostęp do kanału wentylacyjnego jest więc sprawą najważniejszą. Jeśli zaś chodzi o kształt okapu, najbardziej popularne modele to: Okapy pod szafkę To wybór dla tych, którzy wolą, gdy okap w kuchni jest mało widoczny. Urządzenie to sprawdzi się również w domu, w którym nieczęsto się gotuje. Ponieważ zajmuje niewiele miejsca, będzie idealne do kuchni, w której liczy się każdy centymetr powierzchni. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań jest montowany pod szafką okap teleskopowy, który włącza się w momencie wysunięcia do przodu części roboczej. Dzięki ruchomej szufladzie mamy większą powierzchnię pochłaniającą, a wysunięcie urządzenia włącza automatycznie oświetlenie zamontowane w okapie. Niestety ten model okapu ma nie tylko zalety, ale i wady. W tym przypadku jest nią zdecydowanie słabsza wydajność, niż w okapach kominowych. Okapy kominowe Jednym z najbardziej popularnych typów na rynku jest okap przyścienny, inaczej kominowy. Kształtem przypomina odwróconą literę T i może być wykonany z blachy chromoniklowej – nierdzewnej i odpornej na działanie kwasów. Jak sama nazwa wskazuje, montowany jest przy ścianie i ma charakterystyczny, długi komin z rurą odprowadzającą zanieczyszczenia. W zależności od stylu naszej kuchni, możemy wybrać okap w kolorze białym, czarnym lub srebrnym. Niektóre modele posiadają również elementy szklane (np. szkło gięte lub proste). Jeśli często gotujemy, okap ten będzie dobrym wyborem. Dzięki temu, że przykrywa on praktycznie całą powierzchnię kuchenki lub płyty grzewczej, doskonale filtruje opary. Okap kominowy może mieć również kształt skośny, okrągły lub designersko profilowany. Tego rodzaju modele sprawdzą się w kuchniach większych, nowoczesnych i posiadających wyspę. Ważne parametry okapów kuchennych Standardowe rozmiary okapów wahają się między 50 a 60 cm, ale są i większe, np. od 90 do 120 cm. Jeśli chodzi o skuteczność działania, o tym decyduje wydajność określana w metrach sześciennych na godzinę. Warto wybrać okap takiej firmy, gdzie w parametrach podano wartość rzeczywistą, obliczoną dla każdego poziomu pracy. Oprócz tego sprawdźmy, jak ciche jest urządzenie. Wiele dostępnych na rynku okapów emituje dźwięki bliskie 50 dB. Głośność pracy okapów, które pracują w miarę cicho, najczęściej wynosi 35 dB. Warto też zwrócić uwagę na nowoczesne wersje urządzeń, które posiadają np. wbudowany minutnik, wyłącznik czasowy, a nawet sensory zapachów, które informują nas, czy powietrze zostało oczyszczone. Wielbiciele nowinek technologicznych z pewnością będą tym zachwyceni. icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP tech tech Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze