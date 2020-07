Niezbędne na rodzinne wakacje. Lodówki turystyczne idealne na lato

Sezon na chłodzenie trwa. Klimatyzacja, wentylatory i urządzenia do przechowywania żywności latem są wręcz niezbędne, a wśród nich najważniejsze na wakacje są lodówki turystyczne. Ciepła cola albo roztopione lody nam nie grożą, jeśli pod ręką mamy lodówkę turystyczną.

Masz ochotę na chłodny napój na działce?

Lodówka turystyczna dawnej produkcji zalega na niejednym strychu. Dzisiaj kojarzy nam się bardziej z kempingiem czy wypadami z dzieciństwa, gdzie na rodzinną wycieczkę nad rzekę zabierało się prostokątne wiaderko o grubszych ściankach, do którego chowaliśmy zmrożone wkłady i to, co planowaliśmy zjeść i wypić. Tak działają najprostsze lodówki – schłodzone wkłady w izolującej od ciepła komorze oddają chłód jedzeniu i napojom. Z czasem lodówki turystyczne zostały nieco zapomniane, bo w końcu wszędzie można kupić coś do jedzenia i picia… Teraz znowu stały się popularne, a możliwość schłodzenia swojego prowiantu i otwarcia schłodzonej puszki napoju w trasie zamiast wydawania sporych kwot na sok na stacji benzynowej stała się domeną rozważnych konsumentów i dobrą praktyką w ograniczaniu zbędnych wydatków.

Którą lodówkę wybrać?

Lodówka turystyczna ma zdolność schładzania o konkretną liczbę stopni, poniżej temperatury otoczenia i wynosi w przypadku większości produktów około 20 stopni Celsjusza. Na zewnątrz temperatura sięga 27 kresek? Popularne modele schłodzą napój np. o 22 stopnie. Bardziej zaawansowane modele to lodówki elektryczne – świetne do transportowania jedzenia samochodem, bo podłączymy je do zasilania oraz absorpcyjne (wykorzystujące do chłodzenia amoniak), skuteczniejsze, ale też droższe. Najwydajniejsze są lodówki kompresorowe, których skuteczność chłodzenia ocenia się najwyżej, ale i cena nie każdemu pozwoli na ich zakup. Te modele cechuje też większa waga – ok. 20 kilogramów (dla porównania modele tradycyjne ważą maksymalnie 8 i to w przypadku modeli o największej pojemności).

Dobra lodówka turystyczna chłodzi dobrze i nie na krótko. Im lepsza izolacja obudowy, tym dłużej napoje i jedzenie w środku zachowują przyjemną, chłodną temperaturę i świeżość. Wypad na działkę, rodzinny kemping albo wycieczka samochodowa – w tych okolicznościach przyda się lodówka turystyczna. Większość najpopularniejszych modeli ma ok. 30 litrów pojemności, na wycieczkę w niewielkim gronie w sam raz, ale są też większe modele (do 70 litrów) wyposażone w praktyczne kółka i uchwyty ułatwiające transport zapełnionej lodówki.

Najtańsze lodówki turystyczne to wydatek rzędu

Polacy stawiają na swoje wyżywienie na urlopie z różnych przyczyn. Część z nich chce wiedzieć co je, ma swoje indywidualne preferencje żywieniowe albo obawia się braku dostępu do konkretnego typu jedzenia w niektórych miejscowościach (np. do wegańskiego, pozbawionego alergenu lub z ekologicznych upraw). Innymi kieruje prostsza przyczyna… koszty. Ostatnimi czasy wiele mówi i pisze się o zawyżonych kosztach za obiad dla rodziny w turystycznych miejscowościach i nie da się ukryć, wychodzi naprawdę drogo, a biorąc pod uwagę kryzysowe okoliczności – niejedna rodzina musi uważniej wydawać pieniądze.