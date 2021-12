Niezawodne sprzęty w świątecznych porządkach

Odkurzacz tradycyjny - Bosch ProPower

Dla osób ceniących sobie przede wszystkim moc, polecany jest odkurzacz tradycyjny, taki jak Bosch ProPower. Wymagane podłączenie do prądu pozwala na osiągnięcie zdecydowanie większej mocy – w tym modelu silnik o mocy 750W generuje potężną siłę ssącą, której nie oprą się żadne zabrudzenia. Odkurzacz wyposażony został w filtr HEPA – bardzo gęsty filtr będący skuteczną barierą dla prawie wszystkich zanieczyszczeń. Skutecznie usuwa on najmniejsze drobiny kurzu, bakterii, większości wirusów, odchodów roztoczy oraz pleśni. Łatwość obsługi zapewnia bezworkowy system gromadzenia zanieczyszczeń – pojemnik o pojemności 2 litrów. Razem z odkurzaczem otrzymujemy pokaźny zestaw akcesoriów i dysz, w tym specjalną szczotkę do czyszczenia parkietów i innych wrażliwych na zarysowania powierzchni. Zasięg pracy do 10m od najbliższego gniazdka, co pozwoli na efektywne odkurzenie powierzchni całego mieszkania.