Niewybuch w lesie pod Warszawą. Ktoś ukryła go w stosie drewna

Na terenie podwarszawskiego leśnictwa Czarna Struga (Nadleśnictwo Drewnica) doszło w tym tygodniu do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Podczas wydawania drewna odbiorcy, jeden z leśniczych zauważył ukryty między brzozowymi wałkami niewybuch z czasów II wojny światowej.

Zobacz: Globalne ocieplenie kontra alkohol. Ulubione trunki zagrożone [Wideo]

Jak informują leśnicy, niewybuch najprawdopodobniej został znaleziony przez przypadkową osobę, która nie wiedziała co z nim zrobić i ukryła go w drewnie przygotowanym do wywozu.