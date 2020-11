Nieuchwytna kałamarnica głębinowa po raz pierwszy uchwycona przez kamery

Nieuchwytne stworzenie z głębin

Kałamarnice wielkokwiatowe żyją w strefie batypelagicznej, na głębokości od 1000 do 4000 metrów, co znacznie utrudnia ich badanie. Na tej głębokości występuje ogromne ciśnienie wody. Nie dociera tutaj również światło słoneczne . Dlatego tak pomocne są zaawansowane technologicznie zdalnie sterowane pojazdy podwodne, które pozwalają eksplorować dno oceanu.

Kałamarnice wielkokwiatowe zostały zauważone tylko w dwóch miejscach obszaru Great Australian Bight. Chociaż obserwacje były krótkie, dostarczyły ważnej wiedzy na temat zachowań kałamarnic. Naukowcy zauważyli, jak przy użyciu ramion i macek, trzymanych prostopadle do ciała, stworzenia tworzą "łokcie" – zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej (co było nowością). Ich zdaniem może to być zachowanie aktywowane w momencie żerowania, kiedy kałamarnica czeka, aż jakieś stworzenie wpadnie w jej lepkiej macki. Potrzebne są jednak dalsze badania, aby móc to potwierdzić.