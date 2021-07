Niesamowite odkrycie. Ząb prehistorycznego potwora znaleziony na plaży

Co ciekawe, to nie pierwsze takie znalezisko Dannera. Pierwszy, nieco mniejszy, ząb megalodona znalazł on 3 tygodnie wcześniej na tej samej plaży. Miał on ok 7,5 cm długości. Zęby zostały wyrzucone na brzeg po przejściu kilku gwałtownych burz, oraz ostatniego niebezpiecznego sztormu tropikalnego Elsa.