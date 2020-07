Niesamowite odkrycie. Astronomowie zauważyli ogromne jądro planetarne

Niesamowite odkrycie

Gigantyczne planety, takie jak Jowisz i Saturn, mają stałe jądro planetarne pod grubą powłoką wodoru i gazu helowego. Do tej pory naukowcy nie byli w stanie zobaczyć, jak takie jądro wygląda w rzeczywistości. Najprawdopodobniej ostatnie obserwacje to zmieniły, a astronomowie mogli oglądać odsłonięte jądro planetarne.

Do obserwacji kosmicznych obiektów naukowcy wykorzystali teleskop kosmiczny Tess. Dzięki niemu dostrzegli obiekt nazwany później TOI 849. Znajdował się w pobliżu gwiazdy podobnej do Słońca i był oddalony od Ziemi o 730 lat świetlnych.

Rdzeń krąży tak blisko swojej gwiazdy macierzystej, że rok wynosi zaledwie 18 godzin, a temperatura jego powierzchni około 1527 ° C. Badacze nie są pewni, czy jądro straciło atmosferę podczas kolizji, czy po prostu nigdy jej nie miało.

Odsłonięte jądro planetarne

Jedna z teorii zakłada, że obiekt mógł być dawniej podobny do Jowisza, ale stracił swoją gazową otoczkę. Mogło do tego dojść, bo planeta orbitowała zbyt blisko swojej gwiazdy, albo na skutek zderzenia z inną planetą. Inny scenariusz wskazuje, że obiekt to "nieudany" gazowy gigant.