Niesamowita kolekcja zdjęć z Magnum Photos na telewizorach Samsung The Frame

Firma Samsung we współpracy z agencją fotograficzną Magnum Photos zaprezentowała 20 nowych zdjęć od teraz już dostępnych dla telewizorów The Frame. Unikatową kolekcję zawierającą fotografie z podróży będzie można pobrać na platformie Samsung Art Store.

Ogólnoświatowa kolekcja pozwoli użytkownikom wyruszyć w wirtualną podróż, podczas której będą mogli obejrzeć zachwycające zdjęcia atrakcji turystycznych z całego świata. Do 14 grudnia 2020 r. użytkownicy mogą podziwiać zdjęcia w okresie próbnym w telewizorach The Frame bez opłat. Po tym czasie będą dostępne na zasadach jednorazowego zakupu lub miesięcznej subskrypcji.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że ludzie na całym świecie podróżują obecnie mniej i spędzają więcej czasu w domach – mówi Jongsuk Chu, Executive Vice President of Visual Display Business w Samsung Electronics. – Oferując te zapierające dech w piersiach fotografie najważniejszych atrakcji turystycznych na świecie i łącząc je z idealną jakością obrazu QLED telewizorów The Frame, mamy nadzieję zapewnić użytkownikom najwyższej klasy wirtualną podróż bez potrzeby opuszczania domu.

Po wzbogaceniu kolekcji Art Store o nowe zdjęcia, telewizory The Frame mogą się obecnie poszczycić katalogiem ponad 1400 dzieł sztuki z muzeów i galerii na całym świecie, w tym muzeum Prado w Madrycie, muzeum Albertina w Wiedniu, galerii Tate Modern w Londynie, muzeum Van Gogha w Amsterdamie, państwowego muzeum Hermitage w Sankt Petersburgu czy LUMAS. Dzięki współpracy z tymi instytucjami użytkownicy mogą korzystać z The Frame nie tylko jako z telewizora, lecz jako centrum odkrywania najpiękniejszych światowych dzieł sztuki.

The Frame to telewizor, na którym możemy też wyświetlać własne zdjęcia z podróży i wracać wspomnieniami do miłych chwil na ekranie w doskonałej jakości 4K z technologią QLED. W dodatku, dzięki łatwo wymiennym ramkom, można wybrać oprawę, która będzie najlepiej współgrać z charakterem wnętrza czy obrazem. Urządzenie wyposażone jest także w czujnik jasności, który wykrywa natężenie światła w otoczeniu i dostosowuje do wyświetlanego dzieła. Dzięki temu zdjęcia, obrazy czy grafiki wyglądają dokładnie tak, jak powinny. Z kolei czujnik ruchu[1] potrafi wykryć naszą obecność i automatycznie włącza wyświetlanie dzieł, kiedy znajdziemy się w pomieszczeniu. Kiedy zaś wyjdziemy z pokoju, ekran sam wyłączy się w celu zaoszczędzenia energii.