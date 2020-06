Nierealistyczny optymizm w obliczu koronawirusa. Badanie na polskich studentach

- Nierealistyczny optymizm pojawia się wtedy, gdy osoba myśli, że coś złego jej się nie przytrafi nawet jeśli statystyki mówią co innego - mówi w rozmowie z WP Tech psycholog prof. dr hab. Dariusz Doliński z SWPS. - To na przykład przekonanie, że nie potrąci nas samochód, gdy wyjdziemy na ulicę lub, że nie grozi nam zawał serca choć, to jedna z głównych przyczyn zgonów na świecie.