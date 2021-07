Niemieckie śmieci trafiają do Polski. Konflikt wciąż pozostaje nierozwiązany

Niemieckie śmieci wciąż trafiają do Polski

W 2015 roku Polska po raz pierwszy odkryła, że na terytorium naszego kraju firma z Saksonii nielegalnie składuje żużel cynkowy. "To nie była kwestia trzech czy czterech ciężarówek, ale tysięcy ton. Polska krytykuje ten i sześć innych takich przypadków o podobnej skali w liście do federalnej minister środowiska Svenji Schulze i żąda odebrania odpadów", jak można przeczytać na łamach RND. Wspomniana firma sprowadziła do Polski 45 tys. ton żużlu cynkowego. Polskie władze interweniowały w tej sprawie, w efekcie władze Saksonii zobowiązały się do odebrania odpadów na koszt producenta. Ten odwołał się od decyzji sądu, a bez prawomocnego wyroku władze ladnu nie mogą podjąć żadnych działań.