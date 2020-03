Niemcy: Strzelanina w Hanau. Wśród ofiar może być Polka

Do strzelaniny doszło w Hanau niedaleko Frankfurtu nad Menem. Jak donoszą niemieckie media, wśród ofiar znajduje się 43-letnia Polka, która była kelnerką i pracowała w jednej z palarni fajek wodnych.

Strzelaniana w Hanau

Hanau: Skrajne poglądy sprawcy

Kilka dni przed planowanym atakiem mężczyzna miał opublikować wideo na portalu YouTube. Wzywał Amerykanów do przebudzenia i otwarcia oczu na to, co dzieje się wokół nich. W nagraniu informował, że w USA znajdują się bazy, w których zabija się dzieci. W żaden sposób nie nawiązywał do zamachu w Hanau i nic nie zdradzało, że go planował.