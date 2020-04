Niemcy. Minister pracy chce w pełni legalizacji pracy zdalnej

Niemiecki minister pracy Hubertus Heil nawołuje do zmiany prawa. Chce, aby praca "z domu" była legalna, nawet po opanowaniu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Zamierza złożyć projekt ustawy.

W niedzielnym wydaniu gazet Bild am Sonntag, niemiecki minister poinformował o swoim projekcie. Wśród argumentów za wprowadzeniem możliwości pracy zdalnej dla każdego, wymieniał odsetek siły roboczej pracującej aktualnie z domu. W czasie pandemii ta liczba wzrosła z 12 proc. do 25 proc., co przekłada się na blisko 8 milionów ludzi.

"Każdy, kto chce i czyja praca na to pozwala, powinien być w stanie pracować z domu, nawet po zakończeniu pandemii koronawirusa" - stwierdził Heil. "Podczas pandemii widzimy, ile pracy można obecnie wykonać w domu" - dodał. Minister podkreśla jednak, że nie chodzi o zmuszanie nikogo do pracy z miejsca zamieszkania. Ludzie mogą całkowicie przejść na home office, lub robić to jeden czy dwa dni w tygodniu.