Niemcy już pracują nad 6G. Rząd chce przeznaczyć do 700 mln euro na rozwój

Prace nad nowym standardem sieci 6G trwają od jakiegoś czasu, ale do tej pory to Chiny, USA i Korea Płd. wiodły prym. Teraz do wyścigu technologicznego dołączają również Niemcy.

Niemcy rozpoczynają pracę nad 6G Źródło: Getty Images