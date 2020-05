"Niektórych wciąż szokuje, że senior może mieć Facebooka." Społeczność seniorów w internecie

Raz w tygodniu do sieci loguje się 7 na 10 dorosłych Polaków – uzupełnia CBOS. Co ważne, o obecności online decyduje przede wszystkim wiek, a dopiero w drugiej kolejności wykształcenie. Trzy czwarte najstarszych ankietowanych (65+) wciąż pozostaje offline.

– Seniorzy robią dziś kariery jako influenserzy, to ogólnoświatowy trend. Są zaawansowani technologicznie i obecni w mediach społecznościowych. Obserwuję mnóstwo takich profili. To ludzie z całego globu. Ich wpisy tętnią życiem – zapewnia Paulina Braun.

Również polscy "silver influencerzy" zdobywają coraz szersze grono odbiorców. Sporą grupę zbiera wokół siebie wspomniany już Dancing Międzypokoleniowy. To m.in. Irena Wielocha , 68-letnia blogerka promująca zdrowy styl życia, czy Jan Adamski , 67-letni autor bloga o stylu i modzie. Ma 28,5 tys. obserwujących na Instagramie, o 4,4 tys. więcej niż jeszcze rok temu. Rośnie też zainteresowanie wpisami 61-letniej Elwiry Kołodziejczyk , autorki bloga Ostatnie Podrygi 50 Plus. Licznik na jej stronie wskazuje już 7,6 tys. osób, o 2,4 tys. więcej niż rok wcześniej. Z kolei Krystyna Balakier jest stylistyką dla kobiet 50+ (i nie tylko!), którą obserwuje ponad 26 tys. osób.

Jednym z angażujących elementów akcji będą też prowadzone przez wymienionych influenserów live’y [relacje na żywo] na instagramowym profilu Play ( @play_polska ). Seniorzy będą zachęcać do większej aktywności w sieci, prezentując swoje pasje i namawiając do robienia tego samego - korzystania z dobrodziejstw świata online. Pierwsze będzie można obejrzeć już w ostatnim tygodniu maja.

– Ostatnio przez pół dnia wstawialiśmy z jednym z seniorów post na Instagram. Najpierw uczyliśmy się, jak zrobić selfie, jak wstawić to zdjęcie, jak przypisać do niego odpowiednie hasztagi i jak to wszystko udostępnić. Często treść takiego posta jest starannie przygotowywana, najpierw na kartce papieru. To nie są dla seniorów rzeczy łatwe, ale ciekawość i chęć nauki zwycięża. A jak cieszy każdy komentarz, każda reakcja znajomych… Duma z tego, że się udało, jest ogromna – przyznaje Paulina Braun. I dodaje: – Te małe, wielkie sukcesy dają wiele radości. Wszystkim.