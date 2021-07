Niedźwiedź zabił kobietę. Gdy go znajdą, zostanie zastrzelony

Opierając się na badaniu śladów niedźwiedzia i opisach jego zachowania eksperci doszli do wniosku, że mają do czynienia z samcem o wadze ok. 181 kg. Służby prowadzą na niego obławę, używając m.in. śmigłowców wyposażonych w czujniki podczerwieni. W pobliżu kurnika, gdzie niedźwiedź zabił tej samej nocy kilka kur, pojawiło się pięć pułapek. Zespół poszukiwawczy wykorzystuje także jego DNA, które znaleziono na miejscu ataku.