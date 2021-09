"Niedźwiedź polarny powinien być czarny"! Jak niewidomi rozumieją kolory?

Jednym z najczęściej popełnianych "błędów" niewidomych, było natomiast wyobrażanie sobie niedźwiedzia polarnego z… czarnym futrem. Co ciekawe, zapytani o przyczynę takiego wyboru, wszyscy odpowiadali zgodnie, że czerń lepiej pochłania ciepło, co powinno pomóc zwierzęciu przetrwać w niskich temperaturach. Chociaż ostatecznie mylili się co do koloru, ich sposób rozumowania był bardzo sensowny.