Niedziele handlowe 2020: sprawdź, kiedy można robić zakupy Przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę są w tym roku znacznie ostrzejsze niż w 2019. Jedynie w 7 niedziel w roku będzie można robić zakupy - zobaczcie niedziele handlowe 2020. Przepisy dotyczące zakazu handlu w niedzielę w tym roku są wyjątkowo ostre - jedynie 7 dni będzie niedzielami handlowymi, czyli ponad połowa mniej niż w 2019 roku. W styczniu 2020 roku wypada tylko jedna niedziela handlowa i niestety nie będzie to ta najbliższa. Co więcej w niektórych miesiącach w ogóle nie zrobimy zakupów w niedzielę. Niedziele handlowe w 2020 roku - terminy Terminy niedziel, w które nie obowiązuje zakaz handlu są powiązane z terminami ważnych świąt kościelnych i państwowych Zgodnie z przepisami obowiązującymi od tego roku nie będzie to jednak więcej niż 7 niedziel w ciągu roku. Zgodnie z założeniami ustawy od 2020 roku sklepy mogą być czynne w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Poza tym, jeśli święto wypada w niedzielę która normalnie byłaby handlowa - sklepy pozostaną zamknięte. Poniżej pełna lista niedziel handlowych w 2020 roku: 26 stycznia 2020

5 kwietnia 2020

26 kwietnia 2020

28 czerwca 2020

30 sierpnia 2020

13 grudnia 2020

20 grudnia 2020. Sklepy otwarte w niedzielę Warto przypomnieć, że nie wszystkie sklepy są zamknięte w niedziele niehandlowe. Tutaj przedstawiliśmy wam pełną listę sklepów i placówek, które nie są objęte zakazem handlu w niedzielę w 2020 roku. Zobacz też: Zakaz handlu. Polacy chcą powrotu do łagodniejszych przepisów Zakaz nie dotyczy m.in. piekarni, kwieciarni, sklepów na stacjach benzynowych oraz placówek pocztowych. W niedzielę w sklepach mogą również pracować właściciele sklepików. Tym samym Biedronka, Lidl czy Carrefour będą w każdą niedzielę, w którą obowiązuje zakaz handlu - zamknięte. Jednak otwarte będą sklepy Żabka i część placówek Carrefour Express, w których obsługuje właściciel.