Niedrogi telewizor do salonu. Teraz nie przepłacisz

W niektórych starszych telewizorach głębia kolorów pozostawia pełen niedosyt. Jeśli zależy ci na tym, by sprzęt oferował również odpowiedni kontrast i należyte nasycenie, warto postawić na telewizor z HDR. Jego zadaniem jest podbicie różnicy między najjaśniejszymi i najciemniejszymi punktami na ekranie, co w efekcie wpływa na liczbę odcieni jednego koloru. Wszystko po to, by paleta barw obrazu wyjściowego jak najmocniej odpowiadała rzeczywistości.