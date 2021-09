Niedługo premiera nowego chińskiego samolotu. Przypomina koncepcję EA-18G Growler

W związku z przygotowaniami, o których informuje Defenseworld.net na lotnisko zaczynają trafiać samoloty, a ostatnio dotarł tam mający mieć dopiero oficjalną premierę J-16D. O ile wprowadzone do służby w 2015 roku myśliwce J-16 są już dobrze znane, ponieważ to kopie rosyjskich myśliwców SU-30, to zaprezentowana wersja D jest czymś całkowicie innym.