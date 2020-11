Niebezpieczne spotkanie okrętów Rosji i Stanów Zjednoczonych

Do spotkania doszło w Zatoce Piotra Wielkiego, na której brzegach leży Władywostok. Amerykański okręt znalazł się tam w związku z wykonywaniem misji "wolności do nawigacji". Są to misje prowadzone przez Marynarkę Stanów Zjednoczonych, które mają na celu wymuszanie na państwach trzecich przestrzegania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Co ciekawe Stany Zjednoczone same nie ratyfikowały tej konwencji.