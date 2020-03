Niebezpieczna pogoda utrzyma się przez weekend. IMGW zaleca ostrożność

W piątek 27 marca alert 1. stopnia obowiązywać będzie w większości kraju . Niebezpieczne przymrozki utrzymywać się będą niemal w całej Polsce. Ostrzeżenie nie zostało wydane jedynie dla woj. zachodniopomorskiego oraz powiatu tatrzańskiego. W ciągu dnia należy spodziewać się dużego zachmurzenia, a temperatura będzie wahać się od 9 do 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na weekend 28-29.03

IMGW ostrzega, że w weekend należy spodziewać się przymrozków i oblodzeń, co będzie wyjątkowo niebezpieczne dla kierowców. Miejscami może również padać śnieg. O ile większość z nas nie musi wychodzić z domu z powodu epidemii koronawirusa w Polsce , to ci, którzy wybierają się na zewnątrz, powinni zachować ostrożność

Pomimo niebezpiecznej pogody, to IMGW nie przewiduje niekorzystnych warunków biometeorologicznych. Tym samym pogoda powinna wpływać korzystnie na nasze samopoczucie. Jednak jeszcze w piątek w centrum kraju może dojść do czasowej zmiany warunków na niekorzystne, co będą odczuwać przede wszystkim meteopaci. Korzystne warunki powrócą już w weekend.