Niebanalny, prestiżowy, wydajny - sprzęt komputerowy ASUSa na każdą kieszeń

Chcesz realizować swoje pomysły bez potrzeby pójścia na jakiekolwiek kompromisy? Marzysz o ultrabooku wyróżniającym się z tłumu? A może interesuje cię gaming najwyższych lotów? Niezależnie od tego, czego szukasz w sprzęcie komputerowym, ASUS ma dla ciebie świetną propozycję.

Tajwański koncern od samego początku swojego istnienia odznaczał się jakością przewyższającą inne rozwiązania dostępne na rynku. Choć ASUS rozpoczynał od produkcji płyt głównych i kart graficznych, to wraz z rozwojem lat portfolio producenta wzbogaciło się o laptopy i inny sprzęt komputerowy. Dziś to jeden z liderów technologicznych, zaskakujący nowatorskimi rozwiązaniami, synonim oryginalnego wzornictwa i marka budząca zaufanie klientów na całym świecie.

Stojąc przed zakupem nowego notebooka czy peceta prędzej czy później trafimy na produkty marki ASUS. Dobra wiadomość jest taka, że producent nie ogranicza się tylko do wąskiego grona odbiorców. W jego ofercie znaleźć można sprzęt, który zachwyci zarówno wymagających biznesmenów, jak i młodzież, która pragnie czymś się wyróżnić, lub po prostu graczy, którym zależy na najwyższej wydajności. Dogłębnie przeanalizowaliśmy urządzenia z esklepu ASUS-a i wybraliśmy te, na które zdecydowanie warto zwrócić uwagę.

ZenBooki – notebooki klasy premium do wygodnej pracy wielozadaniowej

materiały partnera Dwuekranowy ZenBook Pro Duo zdobył prestiżowe wyróżnienie 2021 CES Innovation Award Źródło: materiały partnera

Co ułatwia nam pracę? Duża przestrzeń robocza. W przypadku komputerów stacjonarnych jest to jasne – stawiamy na biurku dwa lub trzy monitory i możemy jednocześnie korzystać z kilku programów. Tylko, że takiego zestawu nie zabierzemy ze sobą w podróż czy nawet nie przeniesiemy do innego pokoju w szybki i prosty sposób. Ten problem rozwiązał ASUS wprowadzając na rynek laptopa z drugim ekranem.

ZenBooki Duo mają nie tylko bezramkowy wyświetlacz Full HD, ale także dodatkowy ekran dotykowy z mechanizmem nachylania, który pozwala w intuicyjny i ergonomiczny sposób korzystać z funkcji niedostępnych wcześniej w notebookach. Dodajcie do tego rysik pozwalający robić szybkie notatki i z precyzją zajmować się obróbką grafiki, 17-godzinną pracę na baterii, procesor Intela 11. generacji oraz zaledwie 1,57 kg wagi. ZenBook Duo UX482 to laptop jak marzenie, zwłaszcza dla pracowników branży multimedialnej. Nie jest to tani sprzęt, ale zdecydowanie warty swojej ceny.

materiały partnera Konwertowalna forma pozwala na większą elastyczność pracy Źródło: materiały partnera

Miłośników nietuzinkowych form powinien zainteresować z kolei ZenBook Flip 13 UX363, którego można używać nie tylko w trybie laptopa, ale także tabletu, namiotu, podstawki lub w dowolnym ustawieniu pośrednim. Z racji kompaktowych rozmiarów (13,9 mm grubości i 1,3 kg wagi) i baterii wytrzymującej nawet 16 godzin ciągłej pracy, będzie to sprzęt, który zda egzamin w każdej podróży. Sprawdzi się także w kreatywnych zadaniach, biznesowych prezentacjach lub oglądaniu filmów.

materiały partnera Ultrabook wzbudzający zazdrość Źródło: materiały partnera

Klasyczny touchpad? Nuda! W ZenBooku 14 UX435 znajdziesz ScreenPada, czyli 5,65-calowy ekran dotykowy, który może pełnić rolę skrótów do ulubionych aplikacji, klawiatury numerycznej czy też rozszerzonego interfejsu oprogramowania. Jak na supernowoczesnego ultrabooka przystało znajdziemy w nim procesor Intela 11. generacji, dwie karty graficzne (Nvidia GeForce MX450 i Intel Iris Xe), szybki dysk SSD 512GB oraz 16GB pamięci RAM LPDDR4X.

Jego design to absolutny majstersztyk. Imponujący, niemal bezramkowy 14-calowy ekran zamknięto w obudowie, która waży jedynie 1,19 kg! Mimo tak kompaktowych wymiarów nie brakuje tu pełnego zestawu portów: USB 3.2 typu A, HDMI, 2x Thunderbolt 4, portu audio oraz czytnika kart microSD. W powyższej konfiguracji laptopa kupimy za 5799 zł.

VivoBooki - smukłe laptopy (nie tylko) dla młodzieży

Do nauki, surfowania po sieci, oglądania filmów czy typowej pracy biurowej w zupełności wystarczy tańsza linia notebooków ASUSa. VivoBooki są tworzone z myślą o użytkownikach młodych duchem, którzy chcą się wyróżnić z tłumu, dlatego ich charakterystycznymi cechami są smukłe formy i nietuzinkowa kolorystyka.

materiały partnera Energetyczne barwy i stylowe wzornictwo Źródło: materiały partnera

Elegancki VivoBook S14 S433 odznacza się teksturowaną obudową z metalu i ognistym kolorem, a także 14-calowym ekranem Full HD z wąskimi ramkami. Laptop waży jedynie 1,4 kg zatem nawet nie poczujemy go w plecaku. Poza układem audio certyfikowanej firmy Harman Kardon ten VivoBook wspiera także funkcję szybkiego ładowania. Do 60% naładujemy go w zaledwie 49 minut.

materiały partnera Laptopy 2w1 nie muszą być drogie Źródło: materiały partnera

Jeżeli szukacie konwertowalnego laptopa w niskiej cenie to warto sprawdzić VivoBook Flip 14 TM420. Notebook wyposażono w zawias ergolift 360°, który utrzymuje ekran pod dowolnym kątem, zapewniając dużą elastyczność. Na pokładzie znajdziemy procesor AMD Ryzen 3, 8 GB RAM-u DDR4 oraz dysk SSD o pojemności 256 GB. To świetna propozycja dla tych, którzy potrzebują zarówno wydajności laptopa jak i wygody tabletu z ekranem dotykowym.

materiały partnera Najbardziej ekonomiczna opcja Źródło: materiały partnera

Dobrą propozycją dla ucznia może też okazać się model VivoBook 14 D413, który kosztuje jedynie 1999 zł. Laptop jest nie tylko lekki (1,4 kg), ale dysponuje także podzespołami, które wystarczą do codziennej nauki i przeglądania internetu: procesorem Ryzen 3, 8 GB RAM-u i 256 GB dyskiem SSD.

ASUS ROG – superszybkie laptopy gamingowe dla wymagających

Serii Republic of Gamers żadnemu graczowi nie trzeba przedstawiać. To w tej linii znaleźć można maszyny, które są nie tylko piękne, ale też zapewniają topowe osiągi dzięki wykorzystaniu najnowszych dostępnych technologii. Jeżeli budżet nie gra roli, albo po prostu planujemy zakupić gamingową bestię na lata to możemy rozważyć zakup jednego z dwóch bezkompromisowych notebooków ASUSa.

materiały partnera Tym laptopom trudno się oprzeć Źródło: materiały partnera

Pierwszy to ROG Strix SCAR 17 G733. Może się on pochwalić zapierającą dech w piersiach 17-calową matrycą z częstotliwością odświeżania 360 Hz i technologią Adaptive-Sync minimalizującą efekt rozrywania się obrazu, klawiaturą optyczno-mechaniczną zapewniającą wysoką responsywność oraz superszybkim ładowaniem przez gniazdo USB typu C (50% baterii w ciągu 33 minut!). Do kompletu otrzymujemy wydajny procesor Ryzen 7 5800H, najnowszą kartę graficzną GeForce RTX 3080, 16 GB pamięci RAM DDR4 i 1 TB dysk SSD.

Materiał partnera Maszyna przyszłości Źródło: Materiał partnera

Inny model, robiący furorę głównie ze względu na swoją nietypową konstrukcję, to ROG Zephyrus Duo 15. Podobnie jak w ZenBooku Duo, tak i tutaj znajdziemy drugi, dotykowy ekran ScreenPad. Tu także znajdziemy rewelacyjne podzespoły, dzięki którym laptop nie zakrztusi się w najbardziej obciążających grach czy edytowaniu multimediów: procesor Intel Core i7 10. generacji, kartę GeForce RTX 2070 SUPER, 32 GB RAM-u i 1TB dysk SSD. Nie brakuje tu także matrycy z częstotliwością odświeżania na poziomie 300 Hz i zaawansowanego chłodzenia.

Obydwa modele w esklepie ASUS-a kosztują 11 299 zł, ale jeżeli kwota ta będzie dla nas zaporowa to jeszcze nic straconego. W zależności od konfiguracji możemy w tej serii znaleźć bardziej przystępny cenowo sprzęt. Przykładowo za ROG Strix SCAR III z procesorem Core i7-9750H, kartą GeForce GTX 1660 Ti, 16 GB RAM-u i 1 TB dyskiem SSD zapłacimy 5299 zł.

TUF Gaming – przystępne cenowo i wytrzymałe laptopy dla graczy

materiały partnera Wytrzymałość zgodna z wojskowym standardem MIL-STD Źródło: materiały partnera

Seria TUF Gaming to sprzęt skrojony pod graczy. Maszyny z tej linii poza bardzo dobrymi podzespołami i całkiem wyważonymi cenami mają także coś specjalnego – zostały zaprojektowane zgodnie z wojskowym standardem MIL-STD, co oznacza, że są odporne na trudniejsze warunki pracy: wibracje, upadki, wilgotność czy działanie ekstremalnych temperatur. To dobre opcje dla osób stale przenoszących się z miejsca na miejsce.

Wśród najnowszych, tegorocznych modeli laptopów dla graczy nie można przeoczyć TUF Dash F15. Ten sprzęt to prawdziwa bestia - znajdziemy w nim zarówno rewelacyjny ekran o częstotliwości 240 Hz jak i topowe podzespoły: procesor Intel Core i7-11375H 11. generacji, kartę graficzną GeForce RTX 3070, 16GB RAM-u i 1TB SSD. Choć takie podzespoły powinny nam wystarczyć na lata, w razie czego łatwo dorzucimy większy dysk czy pamięć - dba o to specjalna konstrukcja "easy-upgrade".

materiały partnera Podświetlana klawiatura RGB to standard wśród gamingowych maszyn Źródło: materiały partnera

Gdy nie zależy nam na graniu w każdą grę AAA na najwyższych detalach, to możemy pójść na kompromis i wybrać coś w bardziej przystępnej cenie. Jeżeli 15-calowy ekran to dla nas za mało, ciekawą opcją może okazać się TUF Gaming A17 FA706, którego w esklepie ASUSa dostaniemy już za 4299 zł. Ten laptop także posiada wzmocnioną obudowę, głośniki z dźwiękiem przestrzennym i 16GB RAM-u, ale jego pozostałe podzespoły są odrobinę słabsze. Mamy tu zatem ekran z odświeżaniem 120 Hz, procesor Ryzen 5 4600H, kartę GeForce GTX 1650 Ti i 512 GB SSD. Nie jest to górna półka, ale nadal wystarczająca, by cieszyć się płynną rozgrywką w grach.

materiały partnera Gamingowy sprzęt na każdą kieszeń Źródło: materiały partnera

A nie dałoby się tak jeszcze taniej? Jasne, że tak! ASUS ma w ofercie również bardziej ekonomiczne warianty, które mogą się sprawdzić np. jako sprzęt dla młodego gracza lub studenta, który poza nauką ma ochotę wieczorami także w coś zagrać i niekoniecznie potrzebuje do tego najmocniejszej maszyny. TUF Gaming A15 FA506 mieści się w budżecie poniżej 3 tys. zł! Mimo niewygórowanej ceny laptop może pochwalić się matrycą 144 Hz, baterią pozwalającą na ponad 13 godzin odtwarzania plików wideo i dobrą kartą graficzną GeForce GTX 1650 Ti. Znajdziemy tu co prawda tylko 8GB RAM-u, ale w razie potrzeby możemy też łatwo powiększyć jego ilość później.

Atrakcyjne raty i dodatkowa gwarancja

materiały partnera Nie masz gotówki? To żaden problem Źródło: materiały partnera

Jeżeli któryś z modeli ASUSa spowodował szybsze bicie naszego serca, to warto zdecydować się na zakup bezpośrednio w rodzimym e-sklepie producenta. Nie tylko bowiem zyskujemy pewność, że towar pochodzi z oficjalnego i bezpiecznego źródła, ale możemy też skorzystać z dodatkowych przywilejów. Wszystkie laptopy opisane w tekście możemy nabyć w systemie ratalnym 10 x 0%. W dobie pandemii i niepewnej sytuacji gospodarczej to dobry pomysł, by gotówkę zostawić sobie na czarną godzinę.

To jednak nie wszystko. Klienci, którzy zakupią modele z linii ZenBook lub ASUS ROG do 31 marca br. mogą skorzystać z promocji i wydłużyć gwarancję o dodatkowy rok za złotówkę. W ten sposób zyskają oni przedłużenie okresu standardowej gwarancji z 24 do 36 miesięcy oraz oszczędzą od 198 do 249 zł - tyle bowiem wynosi standardowa opłata za taki pakiet ochrony. To świetna okazja, zwłaszcza, że laptopa kupuje się z myślą o dłuższym okresie użytkowania.

