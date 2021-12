Nie żyje Richard "Dick" Marcinko – założyciel SEAL Team Six

Richard "Dick" Marcinko miał za sobą udaną służbę w jednostce SEALs, gdy powierzono mu zorganizowanie nowego oddziału – jednostki wyspecjalizowanej w działaniach antyterrorystycznych i odbijaniu zakładników. Choć był to trzeci oddział SEALs, dla niepoznaki nazwano go szóstym – tak narodziła się legendarna jednostka SEAL Team Six, znana później jako nazwą DEVGRU.