Nie wiesz jak pomóc dziecku w zdalnej nauce? Zorganizuj mu odpowiednie miejsce pracy!

Wielu zamkniętych ze swoimi dzieciakami rodziców nie ma pomysłu, jak w tych ciężkich czasach, pomóc swoim pociechom dobrze zorganizować naukę. Prawda jest taka, że im dziecko starsze, tym bardziej potrzebuje tych samych narzędzi, co dorośli. Tak samo też rozprasza się, nie mając odpowiedniego miejsca do nauki. Często zmuszone jest siedzieć między młodszym rodzeństwem, a ojcem zaangażowanym w telekonferencję. Wielu rodziców zmaga się dziś z problemem, jak pomóc swoim dzieciom rozwijać się pomimo bycia zamkniętym w domu i dać im do tego odpowiednie narzędzia.

Materiał powstał we współpracy z HP

Zlokalizuj najlepsze miejsce do nauki

Jeżeli twoja pociecha ma swój pokój, a może i biurko, to jesteś w komfortowej sytuacji, bo prawdopodobnie będzie wystarczyło zmienić kilka drobiazgów lub dokupić odpowiedni sprzęt, aby dziecko mogło wygodnie się uczyć. Jeśli narzeka ono na wysokość biurka, rozważ zakup nowego lub dokup specjalne, rozkręcane przedłużanie do nóżek. Gdyby jednak biurko okazało się zbyt wysokie w stosunku do małego ucznia, należy pomyśleć o fotelliku biurowym z możliwością regulacji wysokości lub w ostateczności o dodatkowym siedzisku dla obecnego krzesła.

W sytuacji, kiedy jednak twoja pociecha nie ma swojego miejsca, najlepiej sprawdzi się stół z dużym blatem, który pomieści zarówno laptopa do konferencji z nauczycielem, jak i podręczniki, zeszyty oraz inne niezbędne akcesoria do nauki. Pamiętaj, że idealne miejsce to takie, w którym dziecko ma jak najmniej rozpraszaczy. Bardzo ważne jest też odpowiednie oświetlenie, żeby nie męczyć oczu czytaniem przy słabszym oświetleniu z lampki.

Wydajny sprzęt do nauki zdalnej

Ciężko sobie obecnie wyobrazić naukę bez porządnego laptopa. Dzieci potrzebują mieć kontakt zarówno z nauczycielem, który może im wytłumaczyć kolejne zagadnienia omawianych tematów, jak i z rówieśnikami, dla zachowania zdrowia psychicznego. Poza nauką, niewątpliwie przyda on się również do gamingu, w końcu które dziecko nie lubi gier? Warto więc postawić na wytrzymały model z wydajnymi podzespołami.

Najlepszy stosunek ceny do jakości daje laptop HP Pavilion, model 15-cx0060nw, idealny zarówno do zdalnej nauki, jak i do zabawy po godzinach. Sprzęt posiada matrycę Full HD, z powłoką antyodblaskową (dzięki której światło nie będzie odbijać się od ekranu i drażnić wzroku dziecka), o wielkości 15,6”, która w zupełności powinna wystarczyć do nauki. Im większy ekran, tym możemy spodziewać się większego ciężaru, a w przypadku dziecka powinniśmy stawiać na lekkość i mobilność sprzętu. Gdyby jednak był potrzebny większy ekran, to bez problemu możemy podłączyć się do ekranu zewnętrznego przez port HDMI 2.0.

Nie można zapomnieć także o matrycy IPS, która daje swojemu użytkownikowi szerokie kąty widzenia, wysoką jakość obrazu i doskonałe odwzorowanie barw. Nie uświadczymy także lustrzanego efektu odbijania na ekranie, co daje świetną czytelność bez względu na podświetlenie. Dzięki temu wzrok dziecka nie zmęczy się w trakcie długich maratonów nauki albo grania. Matryca IPS to także niesamowicie szybki czas reakcji, zaledwie 1 ms, z tego powodu profesjonalni gracze - ale i nie tylko oni - najczęściej wybierają ekran tego rodzaju.

To, co najbardziej powinno interesować rodzica, to konstrukcja laptopa. Jest on solidnej budowy, wykonany z najwyższej jakości materiałów. Ładowarka wystarcza na ponad dziesięć godzin pracy. Dodatkowo, dzięki technologii Fast Charge, jesteśmy w stanie naładować baterię w 50 procentach w zaledwie 45 minut. Dla ułatwienia pracy, laptop posiada podświetlaną klawiaturę, którą gracze szczególnie docenią. Pozwala ona na komfortową obsługę sprzętu także w nocy, więc gdyby nasz młodociany gamer zechciał spędzić noc nad nowym tytułem, to z pewnością takie ułatwienie usprawni jego rozgrywkę. Wmontowana kamera na pewno przyda się do kontaktów zdalnych z nauczycielami czy znajomymi. Pojemny dysk SSD 256 GB, energooszczędny i odporny na uszkodzenia mechaniczne, zmieści nie tylko materiały do nauki, ale także najnowsze gry do zabawy po godzinach, a przede wszystkim, znacząco przyspieszy ładowanie gier. Warto też wspomnieć, że dyski SSD są dużo szybsze i cichsze.

A skoro o tym ostatnim mowa, spójrzmy na procesor i kartę graficzną. W środku laptopa znajdziemy wydajny procesor Intel® Core™ i5-8300H (podstawowe taktowanie 2,3 GHz, maks. 4 GHz z technologią Intel® Turbo Boost, 8 MB pamięci podręcznej, 4 rdzenie) oraz kartę graficzną GeForce GTX 1050 Ti z taktowaniem GPU na poziomie 1493-1620 MHz, która pozwoli na płynną rozgrywkę w jakości Full HD. Do tego wszystkiego 8 GB ramu, ale z czasem gracze potrzebujący więcej pamięci mogą zwiększyć jej ilość do 32 GB. To wszystko razem, pomimo świetnych parametrów, nie zużywa dużo energii, dlatego rodzice nie będą musieli martwić się o rachunki. Nawet jeżeli pociecha wpadnie na pomysł nocnego maratonu grania w najnowsze tytuły, bo i z nimi poradzi sobie ten model.

Dzięki mocnym parametrom zapewnia on ogromną wydajność i płynną grafikę, niezależnie od dynamiki rozgrywki. Gracze już nigdy nie będą musieli martwić się, że sprzęt spowolni ich rozgrywkę. Przy takich komponentach, przeciwnicy mogą już poddać się walkowerem. Oczywiście, wszystkie komponenty zostały wyposażone w odpowiednie chłodzenie, które zwiększa wydajność laptopa. Najważniejsze jednak, to bardzo przystępna cena laptopa. Sprzęt możemy zakupić już za 3099 zł.

Drukarka najlepszą przyjaciółką w zdalnym nauczaniu

Sam laptop to jednak nie wszystko, dziecku w każdym wieku przyda się drukarka. Pozwoli zarówno na drukowanie materiałów otrzymanych od nauczyciela czy dodatkowych źródeł, jak i będzie źródłem dodatkowej, niemalże darmowej rozrywki. Z jej pomocą dziecko może wydrukować sobie, chociażby, obrazki do udekorowania swojego pokoju lub kolorowanki.

Świetnym wyborem w korzystnej cenie są urządzenia wielofunkcyjne HP z serii Smart Tank. Pozwalają na wydrukowanie do 18000 stron w czerni lub 8000 w kolorze, z kompletu tuszu dołączonego do drukarki. Przy standardowym używaniu zestaw powinien wystarczyć na trzy lata drukowania. Gdy jednak się skończy, tusze dokupimy tanio i z łatwością je wymienimy.

materiały partnera

Najważniejszą zaletą urządzenia jest możliwość drukowania, skanowania i kopiowania niemalże z każdego miejsca. Wystarczy zainstalować aplikację HP Smart na telefonie i już możemy drukować dowolne dokumenty czy zdjęcia. Dzieci poradzą sobie bez problemu z jej obsługą, więc nie będziemy musieli im pomagać, gdy nauczyciele przyślą materiały do nauki. Same będą w stanie wszystko wydrukować i od razu zająć się odrabianiem lekcji.

