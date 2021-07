Nie umiemy zapobiec suszy, więc poprawiajmy nasiona

Nie wiadomo, czy powstrzymanie zmian klimatu, nie mówiąc już o cofnięciu skutków ocieplenia w ogóle będzie możliwe. A nawet jeśli, zajmie to na pewno długie lata, które będzie trzeba jakoś przetrwać. Dlatego już teraz naukowcy z Massachusetts Institute of Technology we współpracy z marokańską Politechniką Króla Mohammeda VI, pracują nad sposobami ochrony rolnictwa, poprzez odpowiednią modyfikację nasion.