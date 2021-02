Nie radzisz sobie z publicznymi wystąpieniami? Pomoże ci wirtualny klon

Badanie opisane na łamach " PLoS ONE " pokazuje, że każdy z nas ma szansę na poprawienie swoich umiejętności podczas publicznych wystąpień. Jest to możliwe dzięki wirtualnej rzeczywistości , czyli sztucznej rzeczywistości budowanej dzięki technologii informatycznej. Jej działanie polega na tworzeniu komputerowych wizji otaczającego nas świata i jego elementów poprzez generowanie m.in. obrazów i efektów akustycznych.

Wirtualny klon pomoże budować pewność siebie

Schmid Mast uważa, że osoby, którym brakuje pewności siebie, czerpią większe korzyści z zobaczenia pewnego siebie sobowtóra, ponieważ pozwala im to wizualizować zachowanie potrzebne do poprawy własnych umiejętności i osiągnięć.

Kobiety i mężczyźni inaczej reagują na swoje awatary

- Jeśli jesteś nieśmiały lub myślisz, że nie możesz tego zrobić, to naprawdę zyskujesz na zobaczeniu siebie. To usuwa stres. Już widzisz, jak używasz gestów, których zwykle nie stosujesz, więc widzisz, że nie wygląda to zupełnie śmiesznie, a to może zachęcić cię do pokazania tego – przekonuje ekspertka.