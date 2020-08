Nie martw się perspektywą. Kamery 360 pozwolą uwiecznić wszystko

System kilku połączonych kamer nagrywa obraz z kilku stron, następnie łączy go tak, że granica, w której kończy się jedna kamera, a zaczyna druga, jest praktycznie niewidoczna. Przekonaj się do filmów 360.

W sieci coraz częściej można znaleźć nagrania sferyczne, które umożliwiają ci oglądanie niesamowitych miejsc z zupełnie innej perspektywy. Wycieczki do egzotycznych krajów, spacery po ulicach ogromnych metropolii czy zapierające dech w piersiach widoki z lotu ptaka to tylko kilka możliwości, jakie dają nam nowoczesne urządzenia.

Samo oglądanie filmów sferycznych jest równie proste, co ich nagrywanie. Odpalając tego typu filmik na komputerze wystarczy zainstalować jeden z programów umożliwiających oglądanie filmów 360, aby móc obsługiwać go za pomocą myszy. Wygodniejszym rozwiązaniem jest odtwarzanie ich na smartfonie wyposażonym w żyroskop. W tym przypadku obracasz ekran poruszając całym telefonem. Najwygodniejszą opcją jest korzystanie ze specjalnych gogli, które dostosowują wyświetlany obraz do ruchów głowy, dzięki czemu użytkownik ma wrażenie, że znajduje się w centrum wydarzeń.