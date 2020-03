Nie ma dowodów na to, że można zarazić się koronawirusem od psa lub kota

Amerykańskie Centres of Disease Control and Prevention (CDC) oraz Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (OIE) uspokajają, że nie istnieją żadne dowody na to, że psy i koty przenoszą koronawirusa. Nie ma więc powodów, aby porzucać lub zaniedbywać zwierzęta domowe. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach higieny.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe przenoszą koronawirusa. (Getty Images, Fot: Kevin Frayer / Stringer)

Rozprzestrzenianiu się koronawirusa towarzyszą liczne mity, które WHO, a także inne organizacje starają się na bieżąco wyjaśniać. Wśród nich jest ten o przenoszeniu koronawirusa przez zwierzęta domowe.

Amerykańskie Centres of Disease Control and Prevention oraz Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt uspokajają, że nie ma żadnych dowodów na to, aby zwierzęta domowe mogły przenosić koronawirusa.

Na stronie Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt możemy przeczytać: "Obecne rozprzestrzenianie się COVID-19 jest wynikiem przenoszenia z człowieka na człowieka. Do chwili obecnej nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe mogą rozprzestrzeniać chorobę. Dlatego nie ma uzasadnienia dla podejmowania środków przeciwko zwierzętom domowym, które mogłyby zagrozić ich dobrostanowi".

Zobacz też: Koronawirus. Jak się przed nim uchronić? Nie wystarczy mycie rąk.

Koronawirus: Przypadek zarażonego psa w Chinach Służby weterynaryjne Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu zgłosiły do OIE dowody, że pies uzyskał pozytywny wynik testu na wirusa COVID-19 po tym, jak przebywał z właścicielem zarażonym koronawirusem. Test przeprowadzony metodą PCR w czasie rzeczywistym wykazał obecność materiału genetycznego wirusa COVID-19. Pies nie wykazywał żadnych klinicznych objawów choroby.

Nie ma jednak dowodów na to, że psy odgrywają rolę w rozprzestrzenianiu się tej ludzkiej choroby lub że na nią zachorują. Konieczne są dalsze badania, aby zrozumieć, czy i w jaki sposób różne zwierzęta mogą być dotknięte wirusem COVID-19. OIE zapewnia, że na bieżąco będzie dostarczać wszelkie informacje na ten temat.