Nie chcemy czytać treści w internecie. Wolimy oglądać wideo

I nic dziwnego. Z roku na rok jego możliwości rosną i teraz - w dobie social commerce - nie jest już jedynie platformą służącą celom brandingowym. Coraz więcej wysiłku wkłada bowiem w to, by realizować również inne cele. I dzięki formatom takim jak TrueView for Shopping, który umożliwia wyświetlanie reklam z możliwością przejścia na stronę produktu lub TrueView for Action, z silnym Call to Action w trakcie i po zakończeniu reklamy, reklamodawcom wiele łatwiej jest skłonić użytkownika do określonego zachowania.