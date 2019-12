WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Mobile

Mobile Internet

Internet Militaria

Militaria Technologie i nauka

Technologie i nauka Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Wiadomości Mobile Internet Militaria Technologie i nauka Wideo Najnowsze Popularne Gadżety + 3 poranik kupującegolornetkahobby Patryk Wieczorek wczoraj (12:20) Nic ci nie umknie. Lornetka dla amatorów pięknych widoków Profesjonalna lornetka to sprzęt nie tylko dla myśliwych. Może się przydać każdemu – choćby podczas obserwacji ptaków, meczu piłkarskiego czy nawet… gwiazd. Dobra lornetka to sprzęt, który warto mieć przy sobie wszędzie tam, gdzie jest coś ciekawego do zobaczenia. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Sprzęt, który opłaca się mieć (Pixabay.com) Amatorscy obserwatorzy dzikiej przyrody mogą zaopatrzyć się w dobrej jakości lornetkę już za 200 zł. Bardziej zaawansowane modele to wydatek około 500-600 zł, ale z drugiej strony oferują one większą średnicę obiektywu i lepsze powiększenie. Bardziej profesjonalni znawcy chętnie w nie zainwestują. Dobra lornetka – to znaczy jaka? Najważniejsze parametry, które przemawiają za zakupem konkretnego modelu to średnica obiektywu i powiększenie. Szczegółowe informacje na temat wybranego modelu znajdziesz na stronie producenta lub na opakowaniu produktu. W większości modeli możesz znaleźć oznaczenie również z boku obudowy tuż po logo firmy. Oznacza się je znakiem graficznym A x B, gdzie A to wielokrotność powiększenia, a B średnica obiektywu wyrażana w milimetrach. Szerokie pole widzenia Przy wyborze sprzętu liczą się również pola liniowe i kątowe, które najprościej mówiąc odpowiadają za wycinek przestrzeni, który widzisz przytykając lornetkę do oczu. Pole liniowe wyrażane jest w metrach na tysiąc metrów, co oznacza szerokość pola widzenia obiektu oddalonego o jeden kilometr. Graficznie przedstawia się ten stosunek jako xxx/1000 m. Lornetka o szerokim kącie widzenia będzie doskonała do obserwacji wydarzeń sportowych bądź koncertów, na których dużo się dzieje. Dzięki temu bez problemu zarejestrujesz dynamicznie zmieniającą się sytuacje. Jak więc wybrać odpowiednią lornetkę dla siebie? Z reguły modele z niewielkim powiększeniem docenią przede wszystkim trekkingowcy i survivalowcy, którzy chcą podziwiać widoki podczas wędrówki, a jednocześnie nie zatracać całego obrazu otoczenia. Taka lornetka równie dobrze sprawdzi się podczas oglądania meczu na stadionie bądź sztuki teatralnej. Z jednej strony będziesz w stanie zobaczyć wszystko wyraźnie, z drugiej nie "zgubisz się" na boisku czy scenie. Lornetka o dużym powiększeniu i węższym polu widzenia znacznie bardziej przypadnie do gustu myśliwym-fotografom czy ornitologom, którzy chcą obejrzeć zwierzęta w naturalnym środowisku bez wzbudzania niepotrzebnej paniki. Shutterstock.com Podziel się Obserwuj gwiazdy Dobrej jakości lornetka może nawet zastąpić teleskop. Przed zakupem zwróć jednak uwagę na to, aby średnica obiektywu była jak największa. Dzięki temu sprzęt będzie zbierać więcej światła, a to przekłada się na lepszą widoczność bardziej oddalonych obiektów. Nic nie stoi na przeszkodzie, by lornetka o średnicy obiektywu 50 mm pozwoliła ci dokładnie obejrzeć Księżyc, Wenus, a nawet Jowisza. Efekty być może nie przebiją profesjonalnego teleskopu, ale lornetka jest o wiele łatwiejsza w obsłudze i zapewnia większą mobilność. Dzięki temu prowadzenie obserwacji z dala od domu nie stanowi praktycznie żadnego problemu. Wielu bardziej zaawansowanych astronomów korzysta z lornetek, by wyśledzić najbardziej interesujące obiekty niebieskie, którym mogą potem przyjrzeć się dokładniej. Polub WP Tech 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne