Nic ci nie umknie. Lornetka dla amatorów i profesjonalistów

Pole widzenia dzielimy na kątowe i liniowe. Pole kątowe to wycinek przestrzeni, który jesteś w stanie zobaczyć po przytknięciu lornetki do oczu. Pole liniowe to z kolei szerokość pola widzenia obiektu oddalonego o jeden kilometr. Ten parametr określany jest graficznie np. 150/1000 m, co oznacza, że szerokość widzianego przez lornetkę obrazu oddalonego o kilometr wynosi 150 metrów.