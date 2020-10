Niby XS, a jednak XL. Małe zmywarki o dużej pojemności

Dobry sprzęt w atrakcyjnej cenie — wąskie zmywarki

Mała zmywarka zazwyczaj zmieści się nawet w najmniejszej kuchni. Jeśli ergonomia w organizacji przestrzeni jest dla ciebie ważna lub nie potrzebujesz dużego sprzętu, bo np. często wyjeżdżasz i rzadko gotujesz – modele do 50 cm szerokości sprawdzą się idealnie. Wydajne modele w dobrej klasie energetycznej kupisz w atrakcyjnej cenie i nie oznacza to zakupu mało popularnej marki. W wyborze tego urządzenia często kieruje nami dostępna przestrzeń, która nie zawsze pozwala na wstawienie dodatkowego urządzenia AGD. Czasem problemem jest też budżet, ale kiedy w zlewie piętrzy się stos brudnych naczyń, na pozmywanie których brak nam czasu, sprawa staje się pilna. Na szczęście nieduży, niedrogi i pojemny sprzęt do zmywania naczyń to niewygórowane oczekiwania, które zaspokoi model za około 1 do 1,2 tys. zł. Nie tylko posiadacze modeli XXL i obszernych kuchni załadują do zmywarki poza talerzami i kubkami także wszystkie patelnie i garnki...