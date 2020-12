Netflix z kategoriami wiekowymi. Nowe rozwiązanie pozwoli chronić najmłodszych

Technologia wykorzystana przez Netflix została opracowana we współpracy z British Board of Film Classification (BBFC) - organizacją, która klasyfikuje filmy w kinach. Pracownicy popularnej platformy streamingowej przejrzeli cały katalog dostępnych treści, oznaczając sceny seksu, przemocy i przekleństwa. Następnie wprowadzili zgromadzone dane do algorytmu uczenia maszynowego, co pozwoliło ustanowić odpowiednie wzorce wiekowe dla poszczególnych filmów czy seriali.