Netflix nie próżnował. Są daty premiery kultowych animacji z Japonii

Filmy studia Ghibli trafią już niebawem na Netflix. "Mój sąsiad Totoro", "Księżniczka Mononoke" czy "Spirited Away: W krainie Bogów" to jedynie kilka tytułów, które już niebawem będziemy mogli zobaczyć na popularnej platformie streamingowej.

Filmy Gibli na Netfliksie

Chociaż tytuły takie jak "Spirited Away: W krainie Bogów" były puszczane w polskich kinach, jako filmy dla dzieci, to wiele produkcji Ghibli skierowana jest również do dojrzałych odbiorców. Jeśli do tej pory nie mieliście okazji się z nimi zapoznać - serdecznie polecamy.