Netflix: listopad zaczyna się z bogatą ofertą. Na platformę trafi 50 nowych tytułów

Netflix premiery listopad 2020

Wśród seriali pojawi się dzieło polskiego reżysera - Grzegorza Jonkajstysa "The Liberator". Na platformę trafi również czwarty sezon "The Crown" i drugi serialu "Czy mnie słyszysz?". Fani klimatów lat 90. mogą zainteresować się "Szkołą złamanych serc".

Netflix w czasach pandemii

Sytuacja związana z koronawirusem (a szczególnie ogłoszenie lockdownu) przyczyniła się do wzrostu liczby realnych użytkowników Netflixa. Było to widoczne w okresie od marca do maja. Badania autorstwa Gemius/PBI, przeprowadzone w maju 2020 roku pokazały, że Netflix był numerem jeden wśród platform VOD w Polsce, a liczba realnych użytkowników wzrosła do 5 564 636. Na drugim miejscu znajdował się Player.pl (3 205 346 użytkowników), a na trzecim TVP VOD (2 916 934 użytkowników).