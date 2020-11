Nerfie mogą zastąpić popularne selfie. Pokażą znacznie więcej niż samą twarz

Naukowcy z University of Washington i Google Research wymyślili sposób na tworzenie bardziej kompleksowych zdjęć. Nowoczesne nerfies pozwalają na powiększanie i przesuwanie obiektu w 3D. Do ich zrobienia i oglądania wystarczy smartfon wyposażony w aparat.

Nerfie zamiast selfie

Dotychczas wykonywanie zdjęć 3D wiązało się z koniecznością posiadania zaawansowanych urządzeń np. skanera LIDAR (Light Detection and Ranging), wykorzystującego lasery do pomiaru odległości od obiektów. Smartfony takie jak iPhone 12 Pro i 12 Pro Max posiadają czujniki LIDAR, ale ze względu na swoją cenę nie są dostępne dla wszystkich.

Naukowcy zmodyfikowali metodę Neural Radiance Fields (NeRF), której istota polega na wykorzystaniu wielu zdjęć, zrobionych pod różnymi kątami do obliczenia i generowania trójwymiarowych obrazów. Głównym minusem metody jest to, że wymaga ona, aby rejestrowany obiekt pozostawał cały czas w bezruchu. To nie problem, jeśli wykonuje się zdjęcia nieożywionych przedmiotów. Gorzej, jeśli chodzi o ludzi. W tym przypadku metoda NeRF często bazuje na dużych zestawach kamer, który robią zdjęcia osoby pod różnymi kątami jednocześnie. Ale podobnie jak sprzęt LIDAR, kamery mogą być drogie i nieporęczne.