Neandertalczycy jak ludzie. Też cierpieli na poważną chorobę

Przypadek dotyczy małego neandertalskiego dziecka, które cierpiało na zespół Downa. To pierwszy udokumentowany przypadek tego rodzaju wśród neandertalczyków, co sugeruje, że nasi wymarli krewniacy nie byli tak prymitywni, jak wcześniej sądzono. W rzeczywistości, dowody wskazują, że neandertalczycy opiekowali się tym dzieckiem, co wskazuje na ich zdolność do empatii i troski.