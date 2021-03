Nazistowska Gwiazda Śmierci. Superbroń miała jednym strzałem zagotować ocean

Pionier astronautyki, mistrz von Brauna

Przybywamy w pokoju!

Bronią tą miała być stacja orbitalna, wyposażona w gigantyczne zwierciadło. Orbitalna instalacja, po skupieniu promieni słonecznych, miała robić na Ziemi mniej więcej to, co ciekawe świata dzieci robią mrówkom przy pomocy lupy.

Zdaniem pomysłodawcy wiązka skupionego w ten sposób światła powinna mieć wystarczającą energię do miejscowego zagotowania wody w oceanie lub podpalenia miasta - skojarzenia z Gwiazdą Śmierci wydają się tu zupełnie na miejscu. Zdaniem niemieckich badaczy, budowa takiej instalacji miała trwać co najmniej 50 lat, a prace nad nią - choć faktycznie prowadzone - nie wyszły poza fazę koncepcyjną.

Kto zbuduje Gwiazdę Śmierci?

Pomysł, by zbudować Gwiazdę Śmierci powrócił również w 2013 roku w postaci petycji do amerykańskiego prezydenta. Ponieważ amerykańska administracja jest zobowiązania do odpowiedzi na każdą petycję, pod którą podpisze się co najmniej 25 tys. obywateli, urzędnicy Baracka Obamy musieli zupełnie serio odnieść się również i do tej idei.