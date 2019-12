WP Tech Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości + 3 krabynierówności społecznebogactwo Karolina Modzelewska 15-12-2019 (18:14) Nawet u krabów występują nierówności społeczne Pozycja społeczna wśród krabów ma wpływ na wielkość i rodzaj posiadanej muszli, czyli ich domu. Sposób, w jaki są rozdzielane przypomina podział bogactwa w niektórych społeczeństwach. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Nierówności społeczne u krabów. (East News, Fot: FLPA/Steve Trewhella) Kraby pustelniki mierzą się z dużymi problemami na rynku "nieruchomości". W trakcie swojego życia kilkukrotnie zmieniają muszlę na większą. Nie są jednak w stanie wytworzyć jej samodzielnie. Polegają więc na muszlach porzuconych przez inne zwierzęta. W ich przypadku konkurencja jest naprawdę duża. Nierówności majątkowe u krabów Badanie, które ukaże się na łamach czasopisma "Physica A" w przyszłym miesiącu, wykazało, że podział muszli w jednej z populacji kraba pustelnika był zaskakująco podobny do rozmieszczenia bogactwa w niektórych społeczeństwach. Odkrycie może dowodzić, że kraby pustelniki to jedne z pierwszych zwierząt, które doświadczają nierówności majątkowych. Ivan Chase, emerytowany profesor Stony Brook University w Nowym Jorku i główny autor badania już w latach 80. opisał zjawisko związane z przejmowaniem muszli przez kraby pustelniki. Kiedy na plaży ginie ślimak, krab, który natrafi na pustą skorupę, dokładnie ją ogląda. Jeśli dojdzie do wniosku, że jest ona lepsza od jego obecnego schronienia – porzuca je i zabiera nową muszlę. Zdaniem Chase, inny, zazwyczaj mniejszy krab przejmuje porzuconą skorupę (którą inny krab uznał za gorszą niż znaleziona). Badacz ustalił, że każda porzucona skorupa to zmiana "miejsca zamieszkania" dla średnio trzech krabów. Chase, zaintrygowany swoimi obserwacjami postawił pogłębić badanie i sprawdzić, czy system wymiany skorupy prowadzi do pewnego rodzaju nierówności wśród krabów. Wraz z innymi badaczami w 2017 roku zebrał 300 pustelników z plaży na Long Island i pozbawił je skorup. Każdy krab został dokładnie zważony i zmierzony. Następnie badacze przyglądali się, w jaki sposób zwierzęta rozdzielają między siebie muszle. Okazało się, że podział skorup przypominał podział bogactwa, występujący w małych, ludzkich populacjach. Chase i jego współpracownicy zauważyli, że najlepsze skorupy mieli przedstawiciele klasy średniej. - Nie ma Warrena Buffeta i Jeffa Bezosesa – zaznaczył Chase. Dodał też, że wśród krabów nie występuje zjawisko przekazywania muszli potomstwu.

Naukowcy uważają, że podobieństwo pomiędzy podziałem skorup u krabów i podziałem bogactwa wśród ludzi może wynikać ze zbieżności w sposobie ich rozdzielania. Tylko nieliczne kraby są uprzywilejowane do posiadania dużej skorupy. Wyniki badania są niedorzeczne? Monique Borgerhoff Mulder, antropolog, która bada nierówności w zakresie bogactwa ludzkiego na University of California w Davis, przyznała, że wzór zachowań zauważony wśród krabów jest podobny do sposobu podziału bogactwa w małych społeczeństwach. Podkreśliła jednak, że zestawianie ze sobą podziałów majątkowych wśród krabów i ludzi i wnioskowanie na tej podstawie jest "trochę niedorzeczne".