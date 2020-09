Naukowcy widzą coś takiego po raz pierwszy. Wulkan odrodził się

Naukowcy zaobserwowali, że wulkan na wschodzie Rosji, który uległ zniszczeniu w 1959 roku powrócił praktycznie do swoich pierwotnych rozmiarów. Oznacza to, że doszło do jego "odrodzenia". To pierwszy taki udokumentowany przypadek.

Wulkan bezimienny odrodził się (Pixabay)