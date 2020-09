Naukowcy uważają, że ci ludzie nie mogą być szczęśliwi. Sprawdź czy jesteś w tej grupie

Krótszy sen nie jest korzystny

- Nawet niewielkie wahania czasu trwania snu z nocy na noc mogą wpływać na to, jak ludzie reagują na wydarzenia z ich codziennego życia – powiedziała psycholog Nancy Sin z University of British Columbia.

Sin oraz inni eksperci wykorzystali dane ankietowe pozyskane od blisko 2000 dorosłych w wieku od 33 do 84 lat. Po dokonaniu oceny warunków wyjściowych uczestnicy zostali poproszeni, aby przez kolejne osiem dni monitorowali czas snu , stres odczuwany każdego dnia, a także doświadczenia związane z pozytywnymi i negatywnymi wydarzeniami.

Sen i jego wpływ na odczuwanie pozytywnych i negatywnych emocji

Na szczęście ten efekt działa również w drugą stronę. Dłuższy sen sprawia, że pozytywne wydarzenia wydają się jeszcze lepsze. Chroni również przed skutkami codziennego stresu. Jest to widoczne zwłaszcza w przypadku osób z przewlekłymi problemami zdrowotnymi, takimi jak chroniczny ból.

- W przypadku osób z przewlekłymi schorzeniami odkryliśmy, że dłuższy sen - w porównaniu ze zwykłą długością snu - prowadzi do lepszych reakcji na pozytywne doświadczenia następnego dnia - powiedział Sin.

Naukowcy nie znaleźli jednak związku pomiędzy długością snu a negatywnymi reakcjami. Dowodzi to, że sen jest szczególnie istotny z punktu widzenia pozytywnego nastawienia. Nie stwierdzili również, że reakcje na wydarzenia dnia codziennego pozwalają wnioskować na temat późniejszej jakości snu.

Eksperci zaznaczają jednak, że ich badanie ma kilka ograniczeń, ponieważ zebrane dane w dużej mierze bazują na pamięci ankietowanych, co nie zawsze daje dobre wyniki. Jest to również jedno z pierwszych badań, które analizuje wpływ snu w warunkach naturalnych, w przeciwieństwie do warunków laboratoryjnych. Zgromadzone dane mogą być przydatne w przyszłych analizach.