Naukowcy: testy krwi mogą wykryć nowotwór nawet cztery lata przed objawami

- Pokazaliśmy, że chore osoby mają we krwi symptomy świadczące o nowotworze, nawet do czterech lat przed ich zgłoszeniem się do szpitala - mówi Kun Zhang, bioinżynier z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, współautor badań. - Naszym głównym celem jest badanie osób z grupy ryzyka, w oparciu o historię rodziny, wiek lub inne znane czynniki - dodał.