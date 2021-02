Naukowcy szukają obcych cywilizacji. Będą sprawdzać ich "brudy"

Naukowcy szukają obcych cywilizacji

"CFC są również potężnym gazem cieplarnianym, który można wykorzystać do terraformowania planety takiej jak Mars, zapewniając dodatkowe ocieplenie z atmosfery. O ile wiemy, CFC w ogóle nie są produkowane przez biologię, więc są bardziej oczywistym podpisem technicznym niż NO2" – zaznaczył Jacob Haqq-Misra - z Blue Marble Institute of Science w Seattle w stanie Waszyngton w komunikacie prasowym NASA.

Sposób na wykrycie obcych

Eksperci odkryli, w jaki sposób można wykryć planetę podobną do Ziemi, zamieszkaną przez obcą cywilizację. Potrzeba do tego zaawansowanych teleskopów, wykrywających światło widzialne i około 400 godzin obserwacji. Chociaż jest to długi okres obserwacji, nie odbiega on zbytnio od czasu, jaki Teleskop Kosmiczny Hubble'a NASA potrzebował, aby uchwycić słynne obrazy Głębokiego Pola.