Naukowcy sprawdzają dziwną aktywność na Wenus. Co skrywa planeta?

Co ciekawe, pomimo tego, że druga planeta od Słońca jest bardzo blisko, to wcale nie jest łatwo ją badać. Niestety Wenus maskuje się pod wyjątkowo gęstą atmosferą i nawet badające ją sondy kosmiczne nie zapewniają nam tylu informacji, ile pragnęlibyśmy otrzymać. Najgorsze jest to, że także lądowniki mają problem z eksplorowaniem Wenus. O co chodzi? Czemu to miejsce tak uparcie skrywa przed nami swoje sekrety?